BKP: Türkiye’nin askeri operasyonu bölge istikrarına katkı yapmayacak

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yönetim Kurulu, Türkiye’nin Suriye sınırları içerisinde askeri operasyon başlatmasının bölge istikrarına hiçbir katkı yapmayacağını savunarak, “savaş kararının Türkiye’nin kaos içerisine çekilmesine ve yıllarca sürecek bir savaşa neden olacağını” ifade etti.

Yaşananlardan bölge ve Türkiye halkları adına büyük kaygı duyduklarını ifade eden BKP Merkez Yürütme Kurulu, “bu savaşın haksız bir savaş olduğu, Türkiye ve bölge haklarına bir faydası olmayacağı ve Orta Doğu’yu kan gölüne çevireceği” görüşünü vurguladı.

Yazılı açıklamada, BKP’nin, Türkiye’deki Türk ve Kürt halklarının kardeşçe birlikte, demokrasi, özgürlük ve barış içerisinde yaşamasını desteklediğine vurgu yapılırken, savaş kararına destek veren başta CHP ve diğer siyasal partiler de yaşanacaklardan sorumlu tutularak kınandı.