Bu bölgelerde elektrik kesintisi var!

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

27 Nisan 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 17:00 saatleri arasında; Malatya köyüne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA VE İSKELE İLÇELERİ)

27 Nisan 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi ve Sınırüstü’ne elektrik verilemeyecektir.Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.