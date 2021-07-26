Bu ne yaman çelişki Tufan Hoca!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın bu yıl 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmaması tepkilere neden oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Meclisi'ndeki konuşmasını protesto eden CTP ve Erhürman, sadece meclise değil, şehitlikler ve Dr. Küçük ve Denktaş'ın anıtları önünde yapılan törenlere de katılmadı...

Erhürman ve partisi, 20 Temmuz sabahı Türkiye Cumhurbaşkanı adaya geldikten sonra yapılan ve onunda katılımıyla yapılan Atatürk anıtı önündeki törene de geçit törenlerine de katılmadı.

Bu çelişkili tutum karşısında vatandaşlar “Eğerki Erhürman ve CTP , Tayyip Erdoğan’ın meclis konuşmasına tepiki koyduysa o zaman törenlere neden katılmadılar? Bu törenlerin bazılarında yani 19 Temmuz tarihinde yapılan törenlerde TC Cumhurbaşkanı Erdoğan yoktu, o zaman o törenlere neden katılmadılar?” şeklinde yorumda bulundu.

Bu yıl tüm bu törenler ve anma etkinliklerinde ana muhalefetin protokoldeki yeri boş kaldı, CTP ve Erhürman katılmadı.

BU ÜLKENİN SİYASİ PARTİSİ, BU DEVLETİN MİLLETVEKİLİ DEĞİL MİSİNİZ?

Çok sayıda mikrofon uzattığımız vatandaş "Geçtiğimiz yıl TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 15 Kasım KKTC’nin ilanı yıldönümü törenlerine de katılmış olan CTP lideri Erhürman o törenlerde Tayyip bey tarafından yapılan konuşmaya aynen katılıyor muydu? O toplantıda dile getirilen iki devletli çözüm modeli söylemine de saray yapılması söylemine de geçen yıl katıldığı törenlerde değinildiği zaman o konularda görüşlerinden vaz mı geçmişti? Tabi ki hayır! O halde geçen yıldan bu yıla ne değişti? CTP bu ülkenin bir siyasi partisi değil mi? 15 Kasım ve 20 Temmuz törenlerini yanlış buluyorsa o zaman bu kadar yıldır neden katıldı, yok eğer yanlış bulmuyorsa bu kadar yıldan sonra bu yıl neden katılmadı?" şeklinde konuştu...

ŞEHİTLERE VE VEFAT EDEN DEVLET BÜYÜKLERİNE SAYGISIZLIK

Geçtiğimiz yıl 20 Temmuz Barış Harekatı'nın yıldönümü törenleri sırasında yine Ana muhalefet partisi olan CTP’nin genel Başkanı Erhürman, aynı törenlerin tamamına katılırken bu yıl tam olarak neyi protesto ettiği anlaşılmadı.

Vatandaşlar, "Geçtiğimiz yıl o törenlere katılırken şehitlerimize ve vefat eden devlet büyüklerimize saygınız vardı da bu yıl bu saygınız artık yok mu?” diyerek tepki gösterdiler.

Kaynak: Ada Basını