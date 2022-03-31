Bugünleri de gördük!

Ülkemizde yaşanan pahalılık vatandaşın alım gücünü düşürürken, hiç alışkın olmadığımız görüntüleri de karşımıza çıkarıyor.

Evine ekmek götüremeyecek hale gelen vatandaşlar, hayatta kalabilmek için artık çöpleri karıştırmaya başladı.

İnsanların bakışlarına aldırış etmeden,aynı cadde üzerindeki diğer çöp konteynerlerini dolaşıp, bulduğu yiyecek ve plastikleri, yanında gezdirdiği bebek arabasına atan adamın bu durumu, görenlerin yüreklerini burktu.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi



