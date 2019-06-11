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Burukoğlu tutuklu yargılanacak

11 Haziran 2019 Salı 16:28
Burukoğlu tutuklu yargılanacak
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(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da sakin İsmail Burukoğlu, eşini bıçakla yaralayıp, öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanıp, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emre Tosun,  zanlının 8 – 9 Haziran tarihlerinde Lefkoşa’da meydana gelen “şiddet tehdidi, yaralama, ciddi darp” suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis 8 Haziran 2019 tarihinde Lefkoşa’da sakin İsmail Burukoğlu’nun, Göçmenköy adresinde bulunan ikametgahı içerisinde birlikte yaşamakta olduğu eski eşi olan R.A’nın facebook’ta hesap açtığı gerekçesi ile adı edilene hitaben “Seni öldüreceğim” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunmasına müteakip, yeşil saplı ve sivri uçlu bir bıçağı önce boğazına dayayıp, ardından meydana gelen arbede neticesinde konu bıçak ile sol el serçe parmağını, sol bacağını yaralayıp ardından konu bıçağın sapı ile vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurmak sureti ile adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı. Polis, ayrıca 09.06.2019 tarihinde yine aynı mahalde İsmail Burukoğlu’nun yemek yapmadığı gerekçesi ile eski eşini her iki eli ile yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı. Olayın polise 10.06.2019 tarihinde rapor edildiğini belirten Tosun, zanlının aynı suçları daha önce de farklı tarihlerde işlediğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis, aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan,  zanlının 15 günü açmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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