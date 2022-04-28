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Büyük ikramiye ‘71396’ numaralı bilete isabet etti

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 bin TL’lik büyük ikramiye ‘71396’ numaralı bilete isabet etti.

28 Nisan 2022 Perşembe 21:18
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Büyük ikramiye ‘71396’ numaralı bilete isabet etti

Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 bin TL’lik büyük ikramiye ‘71396’ numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Girne gezici bayilerimizden Ozan Günaltay tarafından satıldı.

SIRADAKİ ÇEKİLİŞ 18 MAYIS’TA

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi; araya bayram haftası girmesinden ötürü 8 Mayıs’ta değil, 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 29 Nisan 2022 itibarıyla satışa sunulacak.

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