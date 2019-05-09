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Çakıcı: Kurulacak yeni hükümetten de bir şey beklemiyoruz

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Cumhuriyet Meclisi’nin tılsımını kaybettiğini, bundan sonra kurulacak hükümetin ancak paylaşım ve çıkar hükümeti olacağını savunarak, erken seçimi “kaçınılmaz bir yol” olarak gördüklerini kaydetti.

09 Mayıs 2019 Perşembe 15:18
Çakıcı: Kurulacak yeni hükümetten de bir şey beklemiyoruz
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Meclis aritmetiğinden başka bir koalisyon çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceklerini söyleyen Çakıcı, “Halkın 4’lü koalisyon hükümetinden büyük beklentileri vardı. Bundan sonra kurulacak başka bir koalisyondan aynı oranda beklenti olabileceğini düşünmüyoruz” dedi.

Çakıcı, “Kurulacak yeni hükümetten de bir şey beklemiyoruz. Halkın da doğru dürüst yönetime kavuşması için yapılacak başka bir şey kalmadı. İster hazır olalım iste olmayalım doğru seçenek erken seçim” şeklinde konuştu.

Çakıcı bugün parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu’nun katımlıyla basın toplantısı düzenledi. Hükümetin bozulması ve son gelişmelerle ilgili değerlendirme yapan Mehmet Çakıcı, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’in hazırladığı öneri paketini de basınla paylaştı.
Çakıcı, ilginç bir gün yaşandığını kaydederek, bugünkü basın toplantısını hükümete öneri sunmak üzere düzenlediklerini ancak akşamki gelişmelerle hükümetin bozulduğunu söyledi.

Mehmet Çakıcı, Halkın Partisi’nin, hükümetten, Cumhurbaşkanlığı seçimi için ayrıldığını savunarak, “Bu seçime başarısız oldukları 4’lü koalisyonla girmek istemediler” iddiasında bulundu.

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Önerilerini yeni kurulacak hükümetin dikkate almasını isteyen Çakıcı, CTP, HP, TDP ve DP’den oluşan koalisyon hükümetinin 14 aylık dönemini “büyük bir başarısızlık” olarak nitelendirdi.
Hükümetin Kıbrıs Türk halkının kendilerine tanımış olduğu umudu ve anlayışı yok ettiğini ileri süren Çakıcı, seçim döneminde verilen sözlerin yerine getirilmediğini, hatta söylenenlerin tersinin yapıldığını savundu. Çakıcı, “Halkın kendilerine verdiği büyük bir şansı yitirdiler” dedi.
Çakıcı, “Belli ki UBP ve Halkın Partisi hükümet kurma için çabaya girecek. ‘Kahve içmem, görüşmem’ diyenler görüşüyorlar. Kurulacaktan, yeni hükümetten de bir şey beklemiyoruz. Doğru olan, erken seçime gitmektir. Halkın da doğru dürüst yönetime kavuşması için yapılacak başka bir şey de kalmadı” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki gelişmeleri de değerlendiren Çakıcı, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesi kararına işaret etti.
KKTC’de bu konuda sessizliğin hakim olduğunu belirten Çakıcı, hiçbir siyasi partinin bu konuda ciddi bir açıklama yapmadığını söyledi.

“İstanbul’daki seçimlerin tekrarlanmasını demokrasi ayıbıdır” değerlendirmesinde bulunan Çakıcı, “Türkiye’de raydan çıkan demokrasi bizi endişelendiriyor. Türkiye’deki demokrasi güçlerine TKP Yeni Güçler olarak dayanışmamızı buradan iletiyoruz” dedi

Her zaman bilimin, demokrasinin ve özgür düşüncenin yanında olduklarını dile getiren Çakıcı, “Diktatörlüğe, faşizme primimiz ve kabulümüz asla olamaz. Kıbrıs Türk halkının sığınacağı tek liman Kıbrıs’tır. Sonra Türkiye, sonra Avrupa, sonra ve sonra başka bir yerdir. Demokrasiyi, özgürlükleri, bilimsel düşünceleri, insan haklarını buralarda geliştirilmeliyiz. Yapmamız gereken bunlardır. Kıbrıs Türk demokrasisi ancak böyle gelişebilir” şeklinde konuştu.

Çakıcı’dan sonra Genel Sekreter Mehmet Davulcu söz aldı. Davulcu, bu hükümet döneminde yapılmayan ancak yapılmasını gerekli gördükleri TKP Yeni Güçler’in önerilerini açıkladı.

Davulcu, TKP Yeni Güçlerin hazırladığı ve 25 maddeden oluşan elektrik, eğitim, ulaşım, çalışma yaşamı, kamu maliyesi, ekonomi, tarım gibi birçok başlıktaki önerileri basınla paylaştı.
(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÇakıcıTkp
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