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ÇAKICI: “POLİSLERİMİZ DE CİDDİ RİSK ALTINDA”

Psikiyatrist Mehmet Çakıcı, Yeni Bakış’a konuştu ve sosyal patlamanın eşiğinde olduğumuzu söyledi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:27
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ÇAKICI: “POLİSLERİMİZ DE CİDDİ RİSK ALTINDA”

Psikiyatrist Mehmet Çakıcı, Yeni Bakış’a konuştu ve sosyal patlamanın eşiğinde olduğumuzu söyledi.
Prof. Dr. Çakıcı, suç oranlarının artmasının sebebini insanların üzerinde olan stres ortamına bağlayarak, Covid-19 ile birlikte toplumun gergin olduğunu belirtti.
Ülkenin ciddi bir ekonomik bunalımın için de olduğunu söyleyen Çakıcı, “Enflasyonun yükselmesiyle birlikte işsizlik, ekonomideki geri çöküşler ve krizlerde suç oranları artar. Hem şiddet suçları hem de mala yönelik hırsızlık suçları tüm bu faktörlerden etkilenir” dedi.
Suç oranlarını düşürebilecek bazı tedbirlerin alınması gerektiğini de söyleyen Çakıcı, “Bu virüs ortamında polislerimiz de ciddi risk altında” dedi.
Sosyal patlamaların eşiğinde olduğumuzu da söyleyen Çakıcı, “İnsanların suça eğilimli olmaları gayet doğal, çünkü çok yönde ciddi sıkıntılar içindedir” dedi.

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Mehmet Çakıcı
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