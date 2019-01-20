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Çalışma Bakanlığı: Bimici’ye sahip çıkılmadığı iddiları yersiz

20 Ocak 2019 Pazar 13:29
Çalışma Bakanlığı: Bimici’ye sahip çıkılmadığı iddiları yersiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yeni Erenköy’deki yağışlarda evi hasar gören ve onarımı sırasında yaşamını yitiren 90 yaşındaki Arzu Bimici’yle ilgili iddialara açıklık getirdi.

Açıklamada, iddianın yersiz olduğu vurgulanarak, bölgede gerekli girişimleri yapan memurlara Arzu Bimici’nin kalacak yeri olduğu bilgisinin verildiği ifade edildi.

7 çocuğu olan Arzu Bimici’nin, aynı köydeki kızının yanına yerleştiği vurgulanan açıklamada, evin tamiratı belediye tarafından yapıldığı sırada ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yeni Erenköy’deki yağışlar sırasında evi olumsuz etkilenen ve bu süre zarfında hayatını kaybeden 90 yaşındaki Arzu Bimici ile ilgili iddialara yanıt verdi.

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Açıklamada, bölgedeki yoğun yağışların ardından Sosyal Hizmetler Dairesi memurlarının, hem belediye hem de muhtarları arayarak, yapılabilecekler konusunda bilgi aldığı ifade edilerek, aynı durumun 90 yaşındaki Arzu Bimici için de geçerli olduğu kaydedildi.
7 çocuğu olan Arzu Bimici’nin, aynı köydeki kızının yanına yerleştiği vurgulanan açıklamada, evin tamiratı belediye tarafından yapıldığı sırada ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, “Burada devletin eksikliği ve sahip çıkmadığı iddiaları yersizdir. Dairemize bildirilen her konuyla yasal mevzuat çerçevesinde yakından ilgileniyoruz” denildi.

Muhtaç bir bireyin bakıma alınması veya yardımda bulunulması için gereken prosedürün anımsatıldığı açıklamada, kendilerine Arzu Bimici’nin kalacak yeri olduğu bilgisinin verildiği vurgulandı.

Açıklamada, Sosyal Hizmetler alanına giren konularda gerçekten desteğe ihtiyacı olduğu bilinen kişiler ve ihmal, istismar veya şiddete maruz kalan kişilerin çekinmeden Sosyal Hizmetler Dairesi memurları ve/veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesaplarına bildirilmesi de istendi.

Açıklamada ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak hayatını kaybeden Arzu Bimici’ye, Allah’tan rahmet, geride kalan ailesine başsağlığı dilendi.
BRT

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma Bakanlığı
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cansu 2019-01-20 14:19:47

cesur olup yalan beyan yapmamalıısnız kadına sahip çıkılmadı denmiyor zaten evini tamir eden belediye başkanı ve hala bakanlık atıp tutar.pehhhhh nelere galdık

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kıbrıslı 2019-01-20 14:29:27

hükümete ne gerek 7 çocuk var annelerine sahip çıkmadılarda hükümeti beklerler. yazıklar olsun .

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kıbrıslı 2019-01-20 14:35:51

bakalım hangi evladına bıraktı evida tamir ettirmesini ister fırsat bu fırsat 7 çocuk boşuna doğurmuş kadın yaşaycaksada yaşayamadı

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