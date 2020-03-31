Çangar vatandaşı gerçekten seviyor mu?

Yıllarca ‘Çangar Loves You’ (Çangar Sizi Seviyor), sloganıyla akıllara kazınan iş adamı Mehmet Çangar tarafından ülkeye getirilen 12 ambulans, bütçe yetersizliği nedeniyle devlet tarafından alınamadığı için Çangar’ın elinde kaldı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi yangını sonrası Vakıflar İdaresi tarafından ambulanslardan 5 tanesi satın alınarak Sağlık Bakanlığı’na bağışlanırken, geriye kalan 7 ambulans halen Çangar showroomu önünde duruyor.

‘AMBULANSLARI BAĞIŞLASIN’ ÇAĞRISI

Zor günlerin yaşandığı ülkemizde, ülkenin en çok kazanan iş adamlarından birisi olan Mehmet Çangar’a vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından çağrı yapıldı. Sosyal medyada vatandaşlar; ‘Madem Çangar bizi seviyor, gerçekten bu halkı seviyorsa bunu göstersin, elini taşın altına koysun ve bu zor günlerde söz konusu ambulansları devlete bağışlasın’ yorumlarında bulundu.

Kaynak : Kıbrıs Haberci