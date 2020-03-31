Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Çangar vatandaşı gerçekten seviyor mu?

Sosyal medyada vatandaşlar; ‘Madem Çangar bizi seviyor, gerçekten bu halkı seviyorsa bunu göstersin, elini taşın altına koysun ve bu zor günlerde söz konusu ambulansları devlete bağışlasın’ yorumlarında bulundu.

31 Mart 2020 Salı 13:32
6096 Okunma
Çangar vatandaşı gerçekten seviyor mu?

Yıllarca ‘Çangar Loves You’ (Çangar Sizi Seviyor), sloganıyla akıllara kazınan iş adamı Mehmet Çangar tarafından ülkeye getirilen 12 ambulans, bütçe yetersizliği nedeniyle devlet tarafından alınamadığı için Çangar’ın elinde kaldı.
Lefkoşa Devlet Hastanesi yangını sonrası Vakıflar İdaresi tarafından ambulanslardan 5 tanesi satın alınarak Sağlık Bakanlığı’na bağışlanırken, geriye kalan 7 ambulans halen Çangar showroomu önünde duruyor.

‘AMBULANSLARI BAĞIŞLASIN’ ÇAĞRISI

Zor günlerin yaşandığı ülkemizde, ülkenin en çok kazanan iş adamlarından birisi olan Mehmet Çangar’a vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından çağrı yapıldı. Sosyal medyada vatandaşlar; ‘Madem Çangar bizi seviyor, gerçekten bu halkı seviyorsa bunu göstersin, elini taşın altına koysun ve bu zor günlerde söz konusu ambulansları devlete bağışlasın’ yorumlarında bulundu.

Kaynak : Kıbrıs Haberci

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÇangarKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ser 2020-03-31 13:43:06

şu an devletin ambulansa değil hastanelerde kullanacak cihazlara ihtiyacı var

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
ser 2020-03-31 14:12:51 @ser

Birsürü formalita yaşlı insanlarımız hastanede ilaç olmadığına dair yazı al bunu bilmem nere git mühürlet git eczaneden ilacı öde al faturayı bilmem nere mühürlet git sigortaya başvuru formu doldur bekle bilmem nezaman sigorta parayı sana geri ödeyecek. Tamam doğrudur sağolsunlar ilaç paralarını öderler lakin neden sistem zayıf ve bukadar formalite falan filan ile uğraşır bu insanlar sağlık herşeyin başı önce memleketin sağlık sorunlarını çözün ve sonra geleceğimiz için evlatlarımıza eğitim sistemini düzeltin ondan sora bakarsınız yok avrupa birliği yok anlaşma falan filan hep zaman kaybı hep fuzuli harcama

Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
ser 2020-03-31 13:57:40 @ser

Ambulans hastaların sorun yaşadığı yerden hastaneye veyahut yeterli cihazlarının olmadığından şehir hastanelerinden lefkoşa hastanesine taşınmasında kullanılıyor mamafi 4 böle magosa karpaz güzelyurt ve lefkoşa bu bölgelerde hastaneler ve bu hastanelere gerekli cihazlar alınsa hem lefkoşada ki hastanede yığılma gün bekleme ve yolvuluk esnasındaki zaman kayıpları önlenir erken teşhisin önemli olduğu gibi erken müdahale de gerçekleşir

Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 2020-03-31 13:49:52

Sağa sola yardım yapmayınız. Yardım yapacaksanız direk ilgili başkanlığın bizzat kendisine yapınız. Çünkü amaç dışı kullanılıyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
. 2020-03-31 14:37:59

çangar sizi seviyor derken onu demek istemedi siz yanlış anladınız

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Başkan 2020-03-31 14:41:26

Benim başkanım 7 maaşını hibe etmiş cangsr 7 ambulans etse ne olur bişey eksik olmazya cangar bizi seviyor

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
Gufi 2020-03-31 15:02:02 @Başkan

Senin Başkan hep devlet kasasından yer gerısıda ayakkapi kutularındandır

Beğenmedim! (0)
Avatar
Mert 2020-03-31 15:00:09

Cangar parayı seviyor başlık böyle olmalıydı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandas 2020-03-31 15:41:57

Hadi hodri meydan yaparsa gerçekten sever.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
:) 2020-03-31 14:27:13

anahtarlari orda degilmi , halk gidip yagmalayip hastahaneye gotursun iste. niye bagis bekliyorsunuzki

Cevapla
Beğenmedim! (4)
Avatar
Kemal 2020-03-31 15:13:02

Bu adam sadece kendini seviyor. Damadının bile maşa olduğu kendi söz hakkı olmadığı bir aileye kapak atmış ama sormak lazım mutlu mu? İnsanlar para hırsı yüzünden neler apıyor nelere katlanıyor neyse bana ne ? Bu adam sevmiyeceği eşşeğe binmez ne bağışından bahsediyorsunuz. Bağışlasa da elbetkarşılığını fazlasıyla alır

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Marketler, akşam saat 20:00'de kapanma kararından memnun
Marketler, akşam saat 20:00'de kapanma kararından memnun
Başbakan Tatar: Sloganımız, kredi kullan çekini öde
Başbakan Tatar: Sloganımız, kredi kullan çekini öde
Kalkınma Bankası İlk Etapta 50 Milyon TL’lik Bir Kredi Paketi Onayladı
Kalkınma Bankası İlk Etapta 50 Milyon TL’lik Bir Kredi Paketi Onayladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim