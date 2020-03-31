Çangar vatandaşı gerçekten seviyor mu?

Yıllarca ‘Çangar Loves You’ (Çangar Sizi Seviyor), sloganıyla akıllara kazınan iş adamı Mehmet Çangar tarafından ülkeye getirilen 12 ambulans, bütçe yetersizliği nedeniyle devlet tarafından alınamadığı için Çangar’ın elinde kaldı.
Lefkoşa Devlet Hastanesi yangını sonrası Vakıflar İdaresi tarafından ambulanslardan 5 tanesi satın alınarak Sağlık Bakanlığı’na bağışlanırken, geriye kalan 7 ambulans halen Çangar showroomu önünde duruyor.
‘AMBULANSLARI BAĞIŞLASIN’ ÇAĞRISI
Zor günlerin yaşandığı ülkemizde, ülkenin en çok kazanan iş adamlarından birisi olan Mehmet Çangar’a vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından çağrı yapıldı. Sosyal medyada vatandaşlar; ‘Madem Çangar bizi seviyor, gerçekten bu halkı seviyorsa bunu göstersin, elini taşın altına koysun ve bu zor günlerde söz konusu ambulansları devlete bağışlasın’ yorumlarında bulundu.
Kaynak : Kıbrıs Haberci
şu an devletin ambulansa değil hastanelerde kullanacak cihazlara ihtiyacı var
Birsürü formalita yaşlı insanlarımız hastanede ilaç olmadığına dair yazı al bunu bilmem nere git mühürlet git eczaneden ilacı öde al faturayı bilmem nere mühürlet git sigortaya başvuru formu doldur bekle bilmem nezaman sigorta parayı sana geri ödeyecek. Tamam doğrudur sağolsunlar ilaç paralarını öderler lakin neden sistem zayıf ve bukadar formalite falan filan ile uğraşır bu insanlar sağlık herşeyin başı önce memleketin sağlık sorunlarını çözün ve sonra geleceğimiz için evlatlarımıza eğitim sistemini düzeltin ondan sora bakarsınız yok avrupa birliği yok anlaşma falan filan hep zaman kaybı hep fuzuli harcamaBeğen (1) Beğenmedim! (1)
Ambulans hastaların sorun yaşadığı yerden hastaneye veyahut yeterli cihazlarının olmadığından şehir hastanelerinden lefkoşa hastanesine taşınmasında kullanılıyor mamafi 4 böle magosa karpaz güzelyurt ve lefkoşa bu bölgelerde hastaneler ve bu hastanelere gerekli cihazlar alınsa hem lefkoşada ki hastanede yığılma gün bekleme ve yolvuluk esnasındaki zaman kayıpları önlenir erken teşhisin önemli olduğu gibi erken müdahale de gerçekleşirBeğen (3) Beğenmedim! (0)
Sağa sola yardım yapmayınız. Yardım yapacaksanız direk ilgili başkanlığın bizzat kendisine yapınız. Çünkü amaç dışı kullanılıyor.
çangar sizi seviyor derken onu demek istemedi siz yanlış anladınız
Benim başkanım 7 maaşını hibe etmiş cangsr 7 ambulans etse ne olur bişey eksik olmazya cangar bizi seviyor
Senin Başkan hep devlet kasasından yer gerısıda ayakkapi kutularındandırBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Cangar parayı seviyor başlık böyle olmalıydı
Hadi hodri meydan yaparsa gerçekten sever.
anahtarlari orda degilmi , halk gidip yagmalayip hastahaneye gotursun iste. niye bagis bekliyorsunuzki
Bu adam sadece kendini seviyor. Damadının bile maşa olduğu kendi söz hakkı olmadığı bir aileye kapak atmış ama sormak lazım mutlu mu? İnsanlar para hırsı yüzünden neler apıyor nelere katlanıyor neyse bana ne ? Bu adam sevmiyeceği eşşeğe binmez ne bağışından bahsediyorsunuz. Bağışlasa da elbetkarşılığını fazlasıyla alır