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Çavuşoğlu: Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme ulaşılamamasının sorumlusu Rum tarafıdır

16 Ekim 2018 Salı 12:07
Çavuşoğlu: Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme ulaşılamamasının sorumlusu Rum tarafıdır

Türkiye Dişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya giden Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay temaslarına başladı.

Bakan Özersay Ankara’ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti çerçevesinde ilk olarak mevkidaşı Çavuşoğlu ile birlikte mezun oldukları Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenen Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset Sempozyumu’na katılıyor.

Sempozyum öncesinde açılış konuşmasını Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş gerçekleştirdi.

Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Orhan Çelik’in moderatörlüğünde Özersay ve Çavuşoğlu’nun konuşmacı olduğu Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset Sempozyumu’na geçildi..

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu  “Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme ulaşılamamasının sorumlusu Rum tarafıdır. Şimdi ise yeniden ne yaparız arayışındayız. Sırf müzakereye başlamak için tekrar masaya oturmak bizim için anlamı değil. Biz her türlü fikre açığız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluKıbrısHaberKKTC
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