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Çavuşoğlu: "Öğrencilerin geri dönmesine yönelik karar yok"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Kanal T Televizyonunda Efdal Keser ve Dilek Kırıcı’nın sorularını yanıtladı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 21:13
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Çavuşoğlu: "Öğrencilerin geri dönmesine yönelik karar yok"

Koronavirüs Pandemisi döneminde aksayan eğitim sistemi ile açıklamalar yapan Çavuşoğlu, 100 bin civarında öğrencinin adada eğitim gördüğünü söyledi.

Adada eğitim veren üniversite öğrencilerinin sorun yaşamaması için dijital eğitime geçildiğini belirten Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde öğrencilerin geri dönmesine yönelik bir karar almadıklarını ve YÖK’ünde bu kararı üniversitelere bıraktığını söyledi.

Çavuşoğlu "Kapıları açma konusunda çok aceleci olmamamız gerekiyor. Öncelikle salgının ve kendi içimizde çıkacak pozitifleri kontrol altına alarak sağlık sistemimizin çökmemesinden emin olmamız gerekiyor. Daha sonrasında kademeli olarak açılma gerçekleşecektir" dedi

Uçuşların yeniden başlaması ve ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarla ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, “Belki uçağa binmeden önce son 48 saat içinde bir hızlı test veya PCR testi isteyebiliriz. Covid-19’un tedavisi bulunana kadar bütün dünyada böyle olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

“Üniversiteler ile bir araya gelerek ne yapılması gerektiği konusunda çalışmalar yaptık. Bunun birinci adımı Türkiye ile birlikte hareket etmek. Türkiye bizim her zaman oldu gibi yanımızda olacak ve Türkiye den geçen sene 8000 bin öğrenci geldi ve daha fazla öğrenci gelmesini istiyoruz. Üçüncü dünya ülkelerinden daha fazla öğrenci gelmesi için çalışma yapıyoruz. Hedefimiz güvenli bir ada olmamız sebebiyle bunu tanıtıma çevirmek. YÖK’e 14 maddelik bir yazı yazdık ve yazının incelenerek bu badireleri birlikte geçireceğimizi ifade etti”

"Öğrenci adası Kıbrıs’tan vazgeçtik öğrenci dostu ada olacağız"

Öğrenciler rahat olsunlar. Biz KKTC sınırları içersinde eğitim veren üniversitelerin dijital eğitime geçmesi noktasında hızlı ve pratik kararlar ürettik. Öğrenci dostu ada olma yönünde adımlar atıyoruz giden öğrencileri paniğe sokmayan adımlar atacağız, endişeleri olmasın.

Son Güncelleme: 06.05.2020 21:33
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Gündem 2020-05-06 21:46:35

Gündem KIBRIS , Geleceği söylenen kombaycılar ve asker aileleri ile ilgili bir ton söylenti var, sizden TIS yok. HAYIRDIR?

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İNANMADIK 2020-05-06 21:48:48

14 HAZİRANDA CAGIRSINZI SİZ

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