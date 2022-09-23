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Çeler: "Girnelilere 'kent kart' çıkarılacak"

Girne Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne’deki trafik sorununu çözmek için projelerinin hazır olduğunu belirterek, ekibindeki şehir planlama ve trafik uzmanlarıyla birlikte çalıştığını söyledi.

23 Eylül 2022 Cuma 15:11
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Çeler: "Girnelilere 'kent kart' çıkarılacak"



Zeki Çeler, Girne Trafik Ulaşım Master Planı’na uygun olarak yolların ve kavşakların yeniden düzenleneceğini, yolların yönlerinin belirleneceğini, trafik ışığı konulacağını ve kaçış yolları yapılacağını ifade etti.

DOLMUŞLARIN KULLANILMASI TEŞVİK EDİLECEK
Trafiğin azalmasına ve vatandaşın cebine katkıda bulunacak dolmuşların maalesef trafik sıkışıklığına neden olduğuna işaret eden Çeler, dolmuşları disiplin altına alıp, yapılacak maddi desteklerle daha iyi bir noktaya gelmelerini ve halk tarafından tercih edilmesinin sağlanacağını anlattı.
Çeler, dolmuşların güzergahlarını yeniden belirleyerek, durak sayılarını artırarak, dolmuşları elden geçirerek halkın ve turistlerin dolmuşları kullanmasını teşvik edeceklerini kaydetti.

DOLMUŞLAR PROGRAMLA TAKİP EDİLECEK, KURALLARA UYMAYANLARA CEZA VERİLECEK
Dolmuşlara GPS cihazı takarak takibi ve denetiminin yapılacağını aktaran Çeler, “Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak. Cep telefonlarına indirilecek programlarla dolmuşların durağa olan mesafesi tespit edilecek böylece vatandaş durakta beklemeden dolmuşun nerede olduğunu görecek. Yapacağımız uygulamalarda hem toplu taşımacılar hem de vatandaşlar kazançlı çıkacak” ifadelerini kullandı.

ALINACAK ÖNLEMLERLE TRAFİK YÜKÜ AZALTILABİLİR
Mevcut yönetimin Girne’de yaşanan trafik sorununu Doğu Çevre Yolu’nun yapılmamasına bağladığını anlatan Çeler, “Halbuki Girne’nin her noktasında trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır. Doğu Çevre Yolu yapılıncaya kadar alınacak önlemlerle trafik yükü azaltılabilir. Doğanköy ve Ozanköy’de kaçış yolları yapılabilir” dedi.

CEP PARKLARLA GELİRLER ARTACAK
Çeler, otoparkların daha etkin kullanılmasının sağlanması için çarşıya servis konulacağını belirterek, cep parklar yaratarak belediyenin gelirlerini artıracaklarına dikkat çekti.

GİRNELİLERE “KENT KART” ÇIKARILACAK
Çeler, Girnelilere “kent kart” çıkararak otoparklarda indirimden yararlanılması gibi birçok avantaj yararlanılmasının sağlanacağını vurguladı.

‘İŞ YAPIYORUM’ ALGISIYLA PANİK İÇİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLANDI
Semih Sancar Caddesi’ndeki çalışmalarla ile ilgili konuşan Çeler, “Seçimlere kısa bir süre kala ‘iş yapıyorum’ algısıyla panik içinde çalışmalara başlandı. Yolun bölen refüjlerin şekli sürekli değişiyor. Yolun üzerindeki inşaat çalışmaları bitmeden yol bölündü beton dökümleri nedeniyle zaman zaman trafik aksıyor. Bu kentte yaşamıyor musunuz? İş bilmez misiniz? Trafiğin yoğun olduğu saatlerde beton dökümü izni verdiniz” dedi.

GİRNE, YENİDEN CAZİBE VE ÇEKİM MERKEZİ YAPILCAK
Girne’de betonlaşma dışında yaşam kalitesinin düştüğünü ve ekonomik kazancın azaldığını aktaran Çeler, Girne’yi yeniden cazibe ve çekim merkezi yapıp, rahat ve yaşanabilir bir şehir olmasını sağlayacağını vurguladı.

PANDEMİNİN ARKASINA SIĞINDI VE İŞ YAPMADI
Çeler, “Seçimde siyasi amblemler yerine iş yapacakları yarıştıralım” ifadelerini kullandı. Girne’de son 4 yıldan beridir iş yapılmadığını anlatan Çeler, “Mevcut başkan, iş yapma vizyonunu tamamladı. Pandeminin arkasına sığındı ve son iki yıldır hiç iş yapmadı. ” diye konuştu.

Son Güncelleme: 23.09.2022 15:20
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