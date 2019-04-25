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Çınartepe 7 yıl hapse mahkum edildi

25 Nisan 2019 Perşembe 19:25
Çınartepe 7 yıl hapse mahkum edildi
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Girne’de muhasebeci olarak çalıştığı şirketten işverene ait çekleri sahteleyerek 680 bin TL ile 52 bin 200 Sterlin para çaldığı gerekçesi ile sahte çek düzenleme ve tedavüle sürme başlığı altında ayrı ayrı 75 davadan yargılanan Mehmet Çınartepe 7 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, 1’den 36’ya kadar olan her dava için ayrı ayrı 7’şer yıl, 36’dan 72’ye kadar olan davalar için her dava başına 7 yıl, 73. Dava için 2 yıl, 74. Dava için 1 yıl ve 75.dava için 3 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme cezaların birlikte çekilmesine karar verdiği için sanık 7 yıl hapis cezası yatacak. Nuvit Gazi başkanlığındaki Girne Ağır Ceza heyeti, sanık hakkındaki kararda olgulara değindi.

Kararı okuyan Başkan Gazi, sanığın 2018 yılı Ocak ve Eylül ayların kapsayan 8 buçuk aylık sürede işvereni Mustafa Aladağ’a ait 36 çek yaprağını çalıp, yazı ve rakam kısmını sahteleyip, Aladağ’ın imzasını atıp bu çekleri kendi adına doldurduktan sonra iki ayrı bankada bozdurup toplamda 680 bin TL ile 53 bin 200 sterlin çaldığını söyledi. Gazi, sanığın işlediği suçun ciddiyetine vurgu yapıp, çek ile alış verişin ekonomik hayatın bir parçası olduğunu, bu tür suçların ticari hayata zarar verdiğini ifade etti. Gazi, ekonomik hayata zarar veren bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve etkin cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Gazi, sanığın yargılandığı 75 davadan suçlu bulup 1’den 36’ya kadar olan her dava için ayrı ayrı 7’şer yıl, 36’dan 72’ye kadar olan davalar için her dava başına 7 yıl, 73. Dava için 2 yıl, 74. Dava için 1 yıl ve 75.dava için 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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