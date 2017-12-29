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Cinayet işledi, ülkeden kaçarken yakalandı!

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Mohamed Jumma Salem Attroug bıçaklanarak öldürüldü.

29 Aralık 2017 Cuma 09:55
Cinayet işledi, ülkeden kaçarken yakalandı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Mohamed Jumma Salem Attroug bıçaklanarak öldürüldü.

Açıklamada,  saat 01:45 sıralarında, Alsancak’da Piyale Paşa Sokak üzerinde bulunan dört numaralı ikametgahın zemin katındaki balkonunda, Ürdün uyruklu 25 yaşındaki isiminin başharfleri M.H.M.A.R, aralarında önceden meydana gelen kız meselesinden dolayı tartıştığı, konu ikametgahta ikamet etmekte olan Libya uyruklu  22 yaşındaki Mohamed Jumma Salem Attroug’yu sol karın bölgesine ve göğüs kısmına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu  bıçağı 5-6 kez sokmak suretiyle ağır yaraladı.

Arkadaşları tarafından Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılan Mohamed Jumma Salem Attroug yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi..

Zanlı M.H.M.A.R. Ercan Hava Limanından çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklandı.

Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan yine Ürdün uyruklu isminin başharfleri 24 ydaşındaki T.K.T. ve isminin başharfleri 28 yaşındaki M.K.M.T. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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umit tekin 2017-12-29 16:25:36

Bu ulkenin civisini cikardiniz .Huzur namina birsey birakmadiniz. Alin size nufus artisi,alin size maddi gelir getirecek ogrenci,alin size bedavaya calisacak isci.

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erol veled 2017-12-29 16:33:10

Eee vatandas degilse,artik bunlari da vatandas yapabilirsiniz.

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