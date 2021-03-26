Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çaydanlıktan uyuşturucu çıktı
Çaydanlıktan uyuşturucu çıktı
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kavgada bıçaklar çekildi
Kavgada bıçaklar çekildi
Dayakçı koca cezaevini boyladı
Dayakçı koca cezaevini boyladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Baf Dayanışma Derneği’ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel, iki devletli çözüm modeline destek belirterek Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrı resmi görüşme öncesinde Güzelyurt halkının Güzelyurt’un verilmemesi konusundaki görüşlerini Cumhurbaşkanı Tatar’a aktarmak istediklerini kaydetti. 

26 Mart 2021 Cuma 13:51
106 Okunma
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Baf Dayanışma Derneği’ni Kabul Etti

Tokel ayrıca, Güzelyurt’ta Baf Şehitlerini anmak amacıyla yapılması planlanan anıtla ilgili bilgileri de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabuldeki konuşmasında, “KKTC’nin vatan toprağı ve en önemli yerlerinden biri” olan Güzelyurt’un her zaman yanında olduklarını belirterek, Güzelyurt’un yeni yatırımlarla kalkınmasını her zaman desteklediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Güzelyurt halkının hiç endişe duymasına gerek yoktur. Güzelyurt’u görüşme masasında gündeme getirme gibi bir durum asla sözkonusu değildir. Zaman değişmiştir. KKTC daha da kökleşmiştir ve güçlenerek yoluna devam etmektedir” dedi.

Tatar, hem stratejik, hem de yerel su kaynaklarının zenginliği konusunda Güzelyurt’un önemine işaret etti.

Güzelyurt’taki anıt projesinin tamamlanmasının, şehitlere borcumuz olduğunu söyleyen Tatar, projenin tamamlanması için elinden geleni yapacağını kaydetti ve Baf şehitlerini yad etti.

Egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği modelinde bir anlaşma istediklerini tüm dünyaya anlattıklarını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin izlenen politikaya verdiği tam desteğin ve Kıbrıs’ta bir uzlaşı için egemenliğinin önemine vurgu yaptı.

Pandemi sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm dünyada pandemi dolayısıyla yaşanan sıkıntılarla karşılaştırıldığında KKTC’de sürecin iyi yönetildiğini düşündüğünü ifade ederek, Sağlık eski Bakanı Ali Pilli’nin pandemi sürecinde yaptığı katkının büyük olduğunu belirtti ve kendisine teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa Polis Müdürlüğü'nde 2 pozitif vaka
Mağusa Polis Müdürlüğü'nde 2 pozitif vaka
“İnsaf beklemiyoruz fakat sosyal adalet bekliyoruz”
“İnsaf beklemiyoruz fakat sosyal adalet bekliyoruz”
KTGB: “Gazeteciler Yalnız Değildir”
KTGB: “Gazeteciler Yalnız Değildir”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim