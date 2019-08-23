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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, piyanist Görsev Tepe’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, piyanist Görsev Tepe’yi kabul etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:32
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, piyanist Görsev Tepe’yi kabul etti

Görsev Tepe, sanat çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’ya  bilgi vererek desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, piyanist Görsev Tepe’yi genç yaşına rağmen uluslararası ölçekte elde ettiği üstün başarılarından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı, sanatçıya ileriki çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.

5 yaşında piyano çalmaya başlayan Görsev Tepe 12 yaşından beridir Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmeleri Yasası kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitimini sürdürüyor.

Amerika’nın en ünlü konser merkezlerinden biri kabul edilen New York’taki Carnegie Hall’da konser veren ilk Kıbrıslı Türk sanatçı olan Görsev Tepe, Almanya’da düzenlenen Fireworks Piano Competition ve Pera Piyano Festivali’nde birincilik ödülü, Amadeous Piyano Yarışması’nda ise onur ödülü gibi uluslararası ölçekte ödüllerin sahibi oldu.

Tepe, Ağustos 2019’da düzenlenen Gülsin Onay Piyano Festivali’nde Gülsin Onay Özel Ödülü’ne layık görüldü.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıGörsev Tepe
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