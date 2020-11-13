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Cumhuriyet Korteji ile 15 Kasım Cumhuriyet Bayram kutlamaları başlıyor...

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı, bugün düzenlenecek “Cumhuriyet Korteji” ile coşkuyla kutlanacak.

13 Kasım 2020 Cuma 09:04
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Cumhuriyet Korteji ile 15 Kasım Cumhuriyet Bayram kutlamaları başlıyor...

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıldönümü bugün Lefkoşa’da düzenlenecek “Cumhuriyet Korteji” ile kutlanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen “Cumhuriyet Korteji”, pandemi kurallarına uygun bir şekilde Lefkoşa bölge okullarından gelecek öğrencilerin, üniversitelerin, kurum kuruluşların ve kültür derneklerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Bugün saat 10.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünden başlayacak kortej, Cumhuriyet Meclisi ve Ledra Palace Işıkları güzergahını izleyerek Cumhurbaşkanlığı’na ulaşacak.

Kortejin Cumhurbaşkanlığı’na ulaşmasıyla 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirecek.

Son Güncelleme: 13.11.2020 10:05
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