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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de toplandı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 11:35
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de toplandı.

Genel Kurul toplantısında ilk olarak,onaya sunuş işlemlerine yer verildi. 

Genel Kurul’da,Yayın Yüksek Kurulu’nun 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı özel gündem maddesi olarak ele alınacak.

Komitelerden gelen tasarı ve öneriler gündemi başlığı altında ise; Taşınmaz Mal (Tasarruf ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı, İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin 1’inci fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre, Mülkiyet Hakkı Herhangi Bir Gerçek veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı Halen Bir Gerçek veya Tüzel Kişiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne Ait Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı var.

Toplantıda güncel konuşmaların yapılması da bekleniyor.

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