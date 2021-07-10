Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye başladı
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye...
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı

Dalgıçlar, suyun altında Türkiye ve KKTC bayrağı açtı

banner102

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği ve Dış Basın Birliği, bedensel engelli vatandaşlara yönelik dalış etkinliği düzenlendi. 

10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:04
100 Okunma
Dalgıçlar, suyun altında Türkiye ve KKTC bayrağı açtı

Girne Alsancak Sivil Savunma Teşkilatı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Engelsiz Mavilik" isimli etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı olarak görev süresi dolan Necmi Karakoç, bu görevi devralacak Atilla Karaca, Dış Basın Birliği Başkanı Rasıh Reşat, engelli vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. 

Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikteki konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği ile Başbakanlık görevi sırasında da önemli çalışmalar yaptığını ve derneğin engellilere yönelik faaliyetleri olduğunu ifade etti. 

"KKTC'de engellilere yönelik büyük bir duyarlılık ve hassasiyet vardır." diyen Tatar, engelli vatandaşların toplumda yer bulması, her türlü faaliyete katılabilmeleri ve devletin imkanları çerçevesinde engellilere yönelik kolaylıklar getirilmesinin önemine vurgu yaptı. 

Tatar, "Kuzey Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği’ne yaptığı çalışmalardan dolayı başarılar diliyorum. Sivil Savunma Başkanımız Karakoç son 3 yıldır çok yararlı ve önemli çalışmalar yaptı. Kendisi şimdi aramızdan ayrılıyor, kendisine bir kez daha hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum, yeni Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karaca'ya da başarılar diliyorum." diye konuştu. 

Dış Basın Birliğine de böyle bir etkinlikte yer almasından dolayı teşekkür eden Tatar, KKTC'de yaşananlar ve yapılan çalışmaların duyurulmasında emeği geçen Birliğin, önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. 

Daha sonra engelli vatandaşlar, dalış eğitmenleri eşliğinde denize daldı. 

Dalgıçlar, suyun altında Türkiye ve KKTC bayrağı açtı. 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı'na ait arama-kurtarma botu ile denize açılarak 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. 

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evren, Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’de çalışmaları yerinde inceledi
Evren, Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’de çalışmaları yerinde inceledi
Bu rehavetle işimiz zor!!!
Bu rehavetle işimiz zor!!!
TRNC records 111 COVID cases
TRNC records 111 COVID cases
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim