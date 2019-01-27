Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Boeing'den otonom uçan taksi: İlk uçuşunu yaptı
Boeing'den otonom uçan taksi
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
banner40

Denktaş yeniden yoğun bakıma alındı

Özyılkan: "Hayati tehlikesi var"

27 Ocak 2019 Pazar 15:11
Denktaş yeniden yoğun bakıma alındı

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın yeniden yoğun bakıma alındığı açıklandı. 

Yaklaşık 1 ay önce zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve bir süre önce yoğun bakımdan çıkarılarak göğüs hastalıkları servisine alınan Aydın Denktaş bugün yeniden kötüleşti.

banner41

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Başyardımcısı Dr. Adil Özyılkan TAK'a yaptığı açıklamada, Aydın Denktaş'ın tansiyonundaki ani düşüş nedeniyle yoğun bakıma alındığını belirtti. 
 

Özyılkan, Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi olduğunu da söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Aydın DenktaşDr. Adil ÖzyılkanYoğun BakımHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sol Hareket: “Federasyon tek çıkış yoludur”
Sol Hareket: “Federasyon tek çıkış yoludur”
KKTC Tüketiciler Derneği’nin Başkanı yeniden Hasan Yılmaz Işık...
KKTC Tüketiciler Derneği’nin Başkanı yeniden Hasan Yılmaz Işık...
Kıbrıs Türk Şoförler Birliği, T İzinlerinin İptal Edilmesini Desteklediğini Bildirdi
Kıbrıs Türk Şoförler Birliği, T İzinlerinin İptal Edilmesini Desteklediğini Bildirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim