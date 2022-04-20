Dikkat Elektrik Kesintisi!

Tatlısu sahili, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesine yarın 6 buçuk saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi, 10.00 ile 16.30 saatleri arasında olacak.