Tatlısu sahili, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesine yarın 6 buçuk saat süreyle elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi, 10.00 ile 16.30 saatleri arasında olacak.
Dikkat Elektrik Kesintisi!
20 Nisan 2022 Çarşamba 16:44
370 Okunma
Tatlısu sahili, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesine yarın 6 buçuk saat süreyle elektrik verilemeyecek.