Dikkat! Elektrik kesintisi...

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ)

11 Ağustos 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında;Iskele Long Beach Güneyi bölgesine bölgesine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.