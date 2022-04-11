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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından bugün elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

11 Nisan 2022 Pazartesi 07:46
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Dikkat Elektrik Kesintisi!

İşte Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama:

11 Nisan 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:30 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesi’ne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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