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Dikkat! elektrik kesintisi

Yarın saat 10:00 ile yaklaşık 16.30 saatleri arasında; Tatlısu Sahil Kısmına ve Seralar bölgesine elektrik verilemeyeceği bildirildi.

07 Kasım 2021 Pazar 18:46
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Dikkat! elektrik kesintisi
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Yarın, (8 Kasım 2021 Pazartesi), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, saat 10:00 ile yaklaşık 16.30 saatleri arasında; Tatlısu Sahil Kısmına ve Seralar bölgesine elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Şube Amirliği’nden yapılan açıklamada, “Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.” denildi.

Son Güncelleme: 08.11.2021 00:35
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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