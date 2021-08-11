Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevine gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi
“Eğer beni boşarsan bittin sen de bende artık geri dönüşü kalmadı”
“Eğer beni boşarsan bittin sen...
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi

Dikkat! Elektrik kesintisine hazır olun

Kıb-Tek, bugün dönüşümlü olarak 15.00-19.00 saatleri arasında birer saatlik kesinti yapılacağını duyurdu.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:06
483 Okunma
Dikkat! Elektrik kesintisine hazır olun

Kıb-Tek, bugün dönüşümlü olarak 15.00-19.00 saatleri arasında birer saatlik kesinti yapılacağını duyurdu.

Açıklama şöyle:

11 Ağustos 2021 Çarşamba günü üretim yetersizliği nedeni ile ülke genelinde tüm bölgelerde dönüşümlü olarak 15:00-19:00 saatleri arasında birer saatlik kesintiler yapmak durumunda kalıyoruz. Halkımızın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması önemle duyurulur.

ATTENTION

11 August 2021 Wednesday, we have to make power cuts between 15:00 pm- 19:00pm alternately due to the problem caused by electricity production. Power cuts will be one hour for each region. We apologise for any inconvenience and kindly advise you to take any necessary precautions.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP'de bir aday daha mı?
UBP'de bir aday daha mı?
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Lütfi Elvan ile görüştü
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Lütfi Elvan ile görüştü
Amcaoğlu: “Tarihimizi bilmeli ve sahip çıkmalıyız”
Amcaoğlu: “Tarihimizi bilmeli ve sahip çıkmalıyız”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim