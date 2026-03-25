Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis memuru Kenan Mulla, zanlının 2024 yılı Eylül ayı içerisinde kendisine ait kırsal kesim arsasının evraklarında parsel numarası ve diğer bilgileri değiştirerek, gerçekte var olmayan bir arsayı var gibi gösterip Lefkoşa’da bir şahsa sattığını ve 30 bin sterlin temin ettiğini aktardı.

Polis, satın alınan arsanın gerçekte mevcut olmadığını fark eden müştekinin 25 Aralık 2025 tarihinde şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturma kapsamında sahte evrakların tedavüle sürüldüğü ilgili dairelerle yazışmalar yapıldığı, zanlının ise 16 Mart’ta İskele’de tespit edilerek tutuklandığı ifade edildi.

Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 9 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre zarfında alınan el yazısı ve imza örneklerinin uzman incelemesine gönderildiğini ve sonucun beklendiğini kaydetti. Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, zanlının tahkikata etki edemeyeceğini ifade ederek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 80 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 1 milyon TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.