Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru Ercan Ateş, mahkemede olguları aktararak, kazanın 24 Mart 2026 tarihinde saat 08.50 sıralarında Ortaköy 5. Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının yönetimindeki MF 494 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, Ertaç Tostçu isimli işletme önlerine geldiğinde yolda yaya olarak bulunan Suray Hatamova’ya çarpmamak için sola manevra yaptığını, ancak aracının sol ön kısmıyla yayaya çarptığını belirtti.

Polis, çarpmanın ardından aracın kontrolünü kaybeden zanlının beton kaldırım ve duvara çarptığını, daha sonra sağa savrularak yan yattığını ve park halinde bulunan KM 713 plakalı aracın arka kısmına çarparak durduğunu ifade etti.

Kaza sonucu yaralanan sürücü K.K. ile yaya Suray Hatamova’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, yapılan ilk müdahalenin ardından yayanın Kolan British Hastanesi’ne sevk edildiğini belirten polis, Hatamova’nın yoğun bakıma alındığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.

Polis, sürücünün tedavisinin ardından tutuklandığını, kazaya ilişkin kamera görüntülerinin inceleneceğini ve oluşan maddi hasarın tespiti için araştırmaların sürdüğünü kaydederek, 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.