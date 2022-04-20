Din İşleri Başkanlığında İhtida Merasimi

Din İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı Tetiana Pak, İslâm dinini seçti.

Başkanlığa müracaat ederek Müslüman olmak istediğini belirten Tetiana, Başkan Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın telkinleriyle kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Açıklamaya göre, “Fatma” ismini alan Pak, hiç kimsenin etkisi veya baskısı olmadan İslâm'ı seçtiğini, İslam'a ısındığını ve Müslüman olmak istediğini belirtti.

Törende Başkan Ünsal tarafından Fatma Pak’a ihtida belgesi, Rusça Mealli Kur’ân-ı Kerîm, İlmihal ve çeşitli hediyeler takdim edildi.