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Dışişleri Bakanlığı: Rum liderliği manipülasyon yapıyor

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasidis’in 4 geçiş kapısını dayanaksız gerekçelerle kapatmasını meşrulaştırmak için manipülasyon yapmaya devam ettiği belirtildi.

03 Mart 2020 Salı 16:57
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Dışişleri Bakanlığı: Rum liderliği manipülasyon yapıyor

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasidis’in 4 geçiş kapısını dayanaksız gerekçelerle kapatmasını meşrulaştırmak için manipülasyon yapmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıs Rum liderliğinin bu kez, gerçek olmayan yasadışı mülteci geçişini öne sürerek  halkını ve uluslararası toplumu kandırma çabası içerisine girdiği kaydedildi.

“HABERLER GERÇEKLERLE BAĞDAŞMIYOR”

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kıbrıs Rum liderliği manipülatif haberlerle ara bölgeden yasadışı yollarla GKRY’ne organize geçiş olduğu iddiasını basın yoluyla duyurmuştur.

Bu haberlerin ertesinde ilgili tüm güvenlik birimlerimizle basında yer alan bilgiler ışığında araştırma başlatılmış ve iddiaların gerçek olmadığı anlaşılmıştır. Rum Yönetimi’ne yakın haber kaynakları bu iddiaları ileriye götürüp Rum muhaceret dairesinde mülteci başvurusunda bulunan Bangladeş, Pakistan, Kamerun, Sierra Leone, Hindistan ve Senegal vatandaşlarını bu manipülasyona alet etmiştir.

“BM DE YALANLADI”

Gerçek olmadığı netleşen bu haberlerin ardından görüşlerine başvurulan BM Barış Gücü ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilileri de ara bölgeden herhangi bir geçiş olmadığını teyit etmişlerdir.

Anlaşılmaktadır ki, Rum lider Anastasidis tek yanlı olarak dayanaksız gerekçelerle geçtiğimiz Cumartesi sabahı kapattığı 4 kapı ertesinde kendisine yöneltilen baskıyı bertaraf etmeye  çalışmaktadır.

Kıbrıs Türk tarafı olarak Anastasiadis’in kapı kapatma kararını meşrulaştırma girişimini hayretle izlemekteyiz. Konunun diğer boyutu ise, tüm dünyanın gözleri önünde mültecilere insanlık dışı uygulamalarda bulunan Yunanistan’ın itibar kaybını hedef şaşırtarak unutturmak için yeni kılıflar aramasıdır. Bu türden manipülasyonları kınıyor, mülteciler konusunda halihazırda yapmış olduğumuz işbirliği önerimizin geçerli olduğunu Kıbrıs Rum liderliğine bir kez daha duyururuz.”

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