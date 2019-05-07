Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

Dışişleri'nden Anastasiadis’in açıklamalarına sert tepki

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Rum lider Anastasiadis’in açıklamalarına tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada "Ortada bir hak gaspı var ise bunu yapan taraf Rum tarafıdır" ifadeleri kullanıldı.

07 Mayıs 2019 Salı 16:53
Dışişleri'nden Anastasiadis’in açıklamalarına sert tepki
banner44

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Anastasiadis’in, Türkiye için kullandığı “istilacı” yorumu sert bir dille eleştirildi.

Söz konusu açıklamada, “Güney Kıbrıs’tan yapılan eleştirilerin anlamsız olduğu, hukuka aykırı bir durumun olmadığı ve Anastasiadis’in saldırgan tavrının kabul edilemez olduğu” belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

KKTC ile Türkiye doğal kaynaklar konusunda her zaman tek yanlı hareketlere karşı çıkmış ve tüm tarafların işbirliği yapması gerektiğini savunmuştur. İşbirliği çağrılarımızı reddederek tek yanlı adımlar atmaya devam eden Rum tarafı, haklarımızı korumak için attığımız mukabil adımları çığırtkanlık yaparak kendi gasp girişimlerini gizleyemez.

Kıbrıs Rum tarafının, uluslararası hukuka göre özel bir konuma sahip olan Doğu Akdeniz Bölgesi’ne en uzun kıyısı bulunan Türkiye’nin kıta sahanlığı bölgesine girdiği aşikar olan bir alanda, aynı zamanda kendisinin de kabul ettiği gibi Kıbrıslı Türklere de ait olan bir alanda, yine kendisinin yaptığı gibi faaliyetler yapılmasını haksız ve anlamsız şekilde “istila” olarak tanımlaması aslında kendisinin ne yapıyor olduğunun itirafıdır. Rum tarafı “istila” görmek istiyorsa, bu alanlarda kendi attığı tek yanlı adımlara bakmalıdır.

banner41
“HAKLARIMIZI GASP ETME GİRİŞİMLERİNİZİ GİZLEYEMEZSİNİZ”

Bu kadar yıldır sürekli olarak Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp etmeye çalışan Kıbrıs Rum liderliğinin, kendi hakları için tutarlı bir biçimde söylediklerini yapmaya yönelen KKTC  ve Türkiye’ye bu şekilde “istila” ve benzeri kavramlarla dil uzatmaya çalışması bizzat kendisinin haklarımızı gasp etmeye yönelik eylemlerini gizleme girişiminden başka bir şey değildir.

“BU GELİŞMELERE KİMSENİN ŞAŞIRMAMASI GEREKİR”

Rum tarafı ve ilgili uluslararası aktörlerin son günlerdeki gelişmelere şaşırmış gibi görünmeleri samimiyetsizliktir. Gerçekçi olan herkes, aylardır bu yönde işbirliği çağrısı yapan ama bunun kabul edilmemesi durumunda Rum tarafının attığı adımlara mukabil çalışmalara başlanacağını net ve kendi içinde tutarlı bir biçimde vurgulamış olan Türkiye ve KKTC’nin bu haklı hamlesini beklenmeyen bir hareket olarak nitelemez.

“TUTARLI OLUN”

KKTC ve Türkiye’nin hidrokarbon kaynakları konusundaki baştan beri tutumu ve atmış olduğu adımlar hem barışçı hem de tutarlıdır.  Asıl tutarsızlık, bir yandan bu kaynaklar Kıbrıslı Türklere de aittir derken, diğer yandan Kıbrıslı Türklerin iradesi yok sayılarak bu kadar yıldır tek yanlı faaliyetlerde bulunmaktır. Bir diğer tutarsızlık ise, bu kaynaklar her iki halka da aittir derken, bunların sadece Kıbrıslı Rumlar tarafından kullanılmasına rıza göstermek, seyirci kalmak ve hatta Rum tarafının savunuculuğunu yapmaktır.

Bu olgular ışığında, gerek Kıbrıs Rum tarafını gerekse uluslararası toplumu tutarlı olmaya davet ediyor,  bu kaynaklar her iki halka da aittir şeklindeki sözlerinin gereğini yapmaya çağırıyoruz.

banner22
Son Güncelleme: 07.05.2019 16:57
Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisÖzersayHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan Sondaj Açıklaması
Erdoğan'dan Sondaj Açıklaması
Siber, Özersay’ı “eleştirdiğini yapmakla” suçladı
Siber, Özersay’ı “eleştirdiğini yapmakla” suçladı
Sucuoğlu: 18 bin öğrenci öğrenimini dondurdu
Sucuoğlu: 18 bin öğrenci öğrenimini dondurdu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim