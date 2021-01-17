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Doğruyol: Aşılar yarın KKTC’ye ulaşacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklere gönderdiği bin dozluk covid-19 asının yarın Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceğini açıkladı.

17 Ocak 2021 Pazar 16:43
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Doğruyol: Aşılar yarın KKTC’ye ulaşacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklere gönderdiği bin dozluk covid-19 asının yarın Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’un açıklaması şöyle:  

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen Covid-19 aşılarının bin dozluk ilk kısmı, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler gözetimindeki iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla, 18 Ocak Pazartesi günü KKTC’ye geçecek olup, Sağlık Bakanlığımıza teslim edilecektir.

Cumhurbaşkanlığı, Covid-19 aşılarının ikinci -bin dozluk- kısmının ve AB tarafından Kıbrıslı Türkler için adaya gönderilmeye devam edilecek olan aşıların, en erken zamanda halkımıza ulaşması için, AB Koordinasyon Merkezi ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla gerekli takibi titizlikle yapacaktır.

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