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Domates ithali yerli üreticiyi perişan etti!

18 Eylül 2018 Salı 10:32
Domates ithali yerli üreticiyi perişan etti!

HABERKIBRIS'ın haberine göre,Hükümetin domates ithaline izin vermesi domates üreticilerini mağdur etti. Tonlarca domates tarlada kaldı.

Yeşilköy’de Lisani Ki adlı üreticinin 10 ton domatesi tarlada kaldı. Çürümeye başlayan domatesler üreticiyi perişan etti.

HABER KIBRIS’a konuşan Lisani Ki hükümetin konuyla ilgili aldığı karara isyan etti.

Lisani Ki “Hükümetin beceriksizliği yüzünden domatesler tarlada kaldı, hiç araştırma yapmadan domates ithaline sınırsız izin verdiler. Şimdi hiçbir tüccar bizden domates almıyor. Tarım Bakanı ile görüştüm bana 2 3 üreticinin elinde kalamam halkımı düşünürüm dedi, biz şimdi bu domatesleri ne yapalım? Kamyonlara yükleyip meclisin önüne mi dökelim” dedi

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Son Güncelleme: 18.09.2018 10:38
Anahtar Kelimeler:
DomatesYerli üreticiTarımHaber
Yorumlar
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Kemal 2018-09-18 10:58:46

Ürettiğiniz domatese siz domates mi diyorsunuz. siz alışmışsınız asalak yaşamaya. Geçen gün markette 50 kasa domatesten 3 tane zor ayıkladım kırmızı olanını. Tabiki devlet ithalata izin verecek düzgün yaparsanız işinizi dışardan gelmez.

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Lefkoşalı 2018-09-18 10:59:10

Beş beter olun. Türkiyeden Domates gelene kadar halka 10-15 TL'ye domates sattınız. şimdi ithal edilince da elimizde kaldı ha. Kimse almasın, tarlada kalsın. Geçen hafta Açık pazarda yerli domates 3-4 TL civarındaydı.Niçin. Türkiyeden domates geldi diye. Yok 7 TL'ye türkiye domatesi alırım ama yerli almam. dökün ovaya gitsi. Terbiyesizler :(

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