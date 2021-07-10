DP'de MYK Kararları

1. Ülke gündemi:

Demokrt Parti, ülkenin pandemi koşullarında hükümetsiz kalmaması adına, sorumluluk örneği göstererek kurulmasına olanak tanıdığı UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin protokolüne bağlı, sorumluluğunun bilincinde hareket etmeye devam etmektedir.

Hükümet olarak pandemi ile mücadele kapsamında, toplum sağlığını ön planda tutarak alınan tedbirler, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik darboğazın yaşanması sonucunu doğurmuştur.

Ülke ekonomimizin en temel sektörü turizm sektörünün, pandemiden en çok etkilenen sektörülerin başında geldiği bir gerçektir. Bununla birlikte bütün dünyada yaşanan işsizlik de, pandeminin en sert sonucu olarak karşımıza çıkmıştır.