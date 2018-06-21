Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95165
ALTIN
192.767
DOLAR
4.7410
STERLİN
6.2700
EURO
5.4733
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
Kendi cenazesine katıldı
Kendi cenazesine katıldı
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
banner34

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Yasası’ndaki yasa maddelerinin uygulanmasını talep etti

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıtetepe’deki anıt mezarı ile ilgili olumsuzluklar yaşandığını belirtti.

21 Haziran 2018 Perşembe 14:27
Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Yasası’ndaki yasa maddelerinin uygulanmasını talep etti

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıtetepe’deki anıt mezarı ile ilgili olumsuzluklar yaşandığını belirterek, Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Yasası’ndaki yasa maddelerinin uygulanmasını talep etti.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Yasa’nın ilgili maddelerinin gereğinin bugüne kadar hükümetler tarafından yerine getirilmediği savunularak, “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarının olduğu yer olan Anıttepe’de geçmişten bugüne yaşanan türlü olumsuzluklar, anıt çevresinin kirliliği, bekçi olmaması ve son olarak da elektriğinin kesilmiş olması hepimizi derinden üzmekte ve toplum liderine duyulan saygı açısından da acı acı düşündürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

banner39
Açıklamada, Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak ve Lidere duyulan saygı gereği olarak Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Yasasının 15 Aralık 1997’de yürürlüğe girdiği ve Yasa’nın amacının Kıbrıs Türk Toplumunun Lideri ve Varoluş Mücadelesinin Öncüsü Dr. Fazıl Küçük’ün adını ölümsüzleştirmek, mücadelesini gelecek kuşaklara aktarmak ve anısını kuşaktan kuşağa yaşatmak olduğu, Aralık ayında yasanın amaçları doğrultusunda tadil edilerek tekrar yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Yasasının Anıttepe’nin güvenliği ve bakımı ile ilgili olarak Bakanlar Kuruluna tüzük yapma yetkisi verdiği, Dr. Küçük Müzesi’nin yaşatılması, geliştirilmesi ve idamesi için bir başkan ve dört üyeden olmak üzere beş üyeli bir Yönetim Kurulu oluşturulmasını emrettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Yasası’ndaki yasa maddelerinin hükümetimiz tarafından bir an önce ele alınıp, gerekli tüzüklerin çıkarılması, Yönetim Kurulu’nun oluşturulmasını ve tüm halkımızı derinden yaralayan bu yaşananların bir daha yaşanmamasını beklediğimizi bildiririz” denildi

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elini makineye kaptırdı, 4 parmağı koptu
Elini makineye kaptırdı, 4 parmağı koptu
Harmancı: "Lefkoşa Terminali artık miadını doldurdu"
Harmancı: "Lefkoşa Terminali artık miadını doldurdu"
Uluçay, iş insanlarını kabul etti
Uluçay, iş insanlarını kabul etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim