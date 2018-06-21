Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Yasası’ndaki yasa maddelerinin uygulanmasını talep etti

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıtetepe’deki anıt mezarı ile ilgili olumsuzluklar yaşandığını belirterek, Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Yasası’ndaki yasa maddelerinin uygulanmasını talep etti.
Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Yasa’nın ilgili maddelerinin gereğinin bugüne kadar hükümetler tarafından yerine getirilmediği savunularak, “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarının olduğu yer olan Anıttepe’de geçmişten bugüne yaşanan türlü olumsuzluklar, anıt çevresinin kirliliği, bekçi olmaması ve son olarak da elektriğinin kesilmiş olması hepimizi derinden üzmekte ve toplum liderine duyulan saygı açısından da acı acı düşündürmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Yasasının Anıttepe’nin güvenliği ve bakımı ile ilgili olarak Bakanlar Kuruluna tüzük yapma yetkisi verdiği, Dr. Küçük Müzesi’nin yaşatılması, geliştirilmesi ve idamesi için bir başkan ve dört üyeden olmak üzere beş üyeli bir Yönetim Kurulu oluşturulmasını emrettiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, “Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Yasası’ndaki yasa maddelerinin hükümetimiz tarafından bir an önce ele alınıp, gerekli tüzüklerin çıkarılması, Yönetim Kurulu’nun oluşturulmasını ve tüm halkımızı derinden yaralayan bu yaşananların bir daha yaşanmamasını beklediğimizi bildiririz” denildi