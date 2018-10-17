Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98410
ALTIN
224.642
DOLAR
5.6927
STERLİN
7.4613
EURO
6.5684
YouTube'tan giriş yapma sorununa ilişkin açıklama
YouTube: geri döndük
Zenginler için üretildi!
Zenginler için üretildi!
Takıntılar sizi kontrol altına almasın!
Takıntılar sizi kontrol altına almasın!
Karakter benzerliği ilişkide ne kadar önemli?
Karakter benzerliği ilişkide ne kadar...
WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde
WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde
banner40

Durdu tutuklu yargılanacak

Mehmet Şerif Durdu, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:06
Durdu tutuklu yargılanacak

(Kamalı Haber) – Alayköy’de “Adam Öldürmeye Teşebbüs” , “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Mehmet Şerif Durdu, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Tural Güneralp, 10 Ekim’de  saat 00.20’de, Alayköy’de faaliyet gösteren İmparator isimli gece kulübüne ait araç park yerinde,  Mehmet Şerif Durdu’nun, konsomatris bir kadın nedeniyle tartıştığı aynı işyerinde garson olarak çalışan Mehmet Avkıran’ın, annesine ve kız kardeşine sövdüğü gerekçesiyle  yüzüne kafası ile vurup ciddi şekilde darp ettiğini yineledi. Güneralp, “Zanlı Mehmet Şerif Durdu, aracında bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen ve tanıkların ifadesine göre 7-8 santim uzunluğunda olduğu sanılan meyve bıçağıyla müştekinin sol karın boşluğuna bir kez, sol yan kısmına iki kez ve üç kez sırt kısmına saplayarak, ağır yaraladı” dedi. Zanlının verdiği gönüllü ifadesinde olayda kullandığı bıçağı Lapta’daki balıkçı barınağından denize attığını itiraf ettiğini belirten Güneralp, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat’taki dalgıç ekibinin arama yaptığını ancak bıçağın bulunamadığını mahkemeye aktardı. Zanlının yargılanmaktan kaçabileceğini söyleyen Güneralp, tutuklu yargılanmasını kalmasını talep etti.

Huzurdaki şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu beklemesine emir verdi.

banner22
Son Güncelleme: 17.10.2018 15:12
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberMahkemeTutuklamaCezaeviMehmet Şerif Durdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı, ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Doherty’le görüştü
Akıncı, ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Doherty’le görüştü
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Meteoroloji Dairesi'nden 'Toz' Uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden 'Toz' Uyarısı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim