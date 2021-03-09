Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu Ankara'da... Amcaoğlu, BRT’de telefonla katıldığı programda temaslarını değerlendirdi.

Türkiye ile KKTC arasında eğitim ve kültür konularında işbirliği, yüz yüze ve hibrit eğitimi görüşmek için Ankara’da bulunduğunu söyleyen Amcaoğlu, bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görüşeceğini belirterek, ayrıca ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç’ı da ziyaret edeceğini ifade etti.

Amcaoğlu, Ankara’daki görüşmelerde üniversiteler, üniversite sınavları, hibrit ve yüz yüze eğitimin ele alınacağını dile getirdi.

"Risk oranı aşağıya çekilmeden okulların açılması mümkün değil"

Amcaoğlu, öğretmen, akademisyen ve görevlilerin yaş gruplarına göre aşılama planını yaptıklarına dikkat çekerek, verilerin sağlık bakanlığına verildiğini kaydetti.

Sağlık bakanlığının aşılama programını yapacağını ve yürüteceğinden bahseden Amcaoğlu, “Eğitimde risk oranı aşağıya çekilmeden okulların açılması doğru değil” dedi.

Hibrit ve yüz yüze eğitimle ilgili çalışmalara devam edeceklerini aktaran Amcaoğlu, “Anayasal hakkımız olan eğitimden geri kalmak istemiyoruz ancak önce sağlık ardından eğitim” ifadelerini kullandı.