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Ekmek fiyatı düşüyor mu?

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

25 Kasım 2021 Perşembe 10:23
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Ekmek fiyatı düşüyor mu?
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ÖZEL HABER

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Una gelen zamla ilgili açıklama yapan Amcaoğlu, “Başbakan bu konuyla ilgili bir ekip görevlendirdi. Temel gıda maddeleriyle ilgili tedbirler alınacak. Birkaç gün içerisinde bununla ilgili açıklama yapılacak. Ekmek müdahale edilmesi gereken bir gıdadır. Son günlerde olaylar çok hızlı gelişti. Torba fiyatı 220 TL olan un 400 TL’lere çıktı. Bir değerlendirme yapılacak. Özellikle ekmek ve unla ilgili önemli adımlar atılacak, Tüpgaz ve ekmek denetimli mal kapsamına alınmalıdır” dedi.

Son Güncelleme: 25.11.2021 11:25
Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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