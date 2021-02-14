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EKONOMİK ÖRGÜTLER PLATFORMU ÇEKLER KONUSUNDA ACİL ÖNLEM TALEP ETTİ

 Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Bakanlar Kurulu’nun bankaları açma kararının ardından piyasada olan çeklere “karşılıksızdır” mühürünün vurulmasının işletmelerin sonunu getireceğini belirtti ve bu konuda önlem alınmasını istedi.

14 Şubat 2021 Pazar 15:27
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EKONOMİK ÖRGÜTLER PLATFORMU ÇEKLER KONUSUNDA ACİL ÖNLEM TALEP ETTİ

 Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Bakanlar Kurulu’nun bankaları açma kararının ardından piyasada olan çeklere “karşılıksızdır” mühürünün vurulmasının işletmelerin sonunu getireceğini belirtti ve bu konuda önlem alınmasını istedi.

EÖP’den yapılan açıklamada, tüm sektörlerin kapalı olmasına karşın bankaların yarın açılacak olmasının işletmeleri çok büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacağı hatırlatıldı. Açıklamada, hükümet yetkililerine çağrıda bulunularak, kapalı olunan süre içerisinde işletmelerin tahsilatlarını gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığı dikkate alınması talep edildi. 

Konuyla ilgili acil bir düzenlemeye gidilmesi, çeklerin üzerine “karşılıksız” mühürünün vurulmaması, bunun “yerine Covid-19 nedeni ile yetersiz bakiye” işlemine tabi tutulması istendi.

Vadeli borçlu hesaplar ve kredi taksitlerinin yeniden yapılandırılmasına olanak verilmesini de talep eden Ekonomik Örgütler Platformu, bu işlemleri kolaylaştırmak bakımından devletin, 31 Mart tarihine kadarki süreci kapsayacak şekilde, vergi ve harçlarından feragat etmesinin gerekli olduğunu savundu.

EÖP yetkilileri, hükümetin, ülke ekonomisi adına bu konuda duyarlı davranma sorumluluğu olduğuna vurgu yaparak gerekli düzenlemelerin geç olmadan yapılarak kamuoyunun bilgilendirilmesini talep etti.

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