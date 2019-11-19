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Emekli Astsubaylar Derneği Elam’ın Kktc Bayrağını Yakma Eylemini Kınadı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Rum Ortodoks Kilisesinin desteğindeki Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’ın KKTC bayrağını yakma eylemini şiddetle kınadıklarını belirtti. 

19 Kasım 2019 Salı 10:58
Emekli Astsubaylar Derneği Elam’ın Kktc Bayrağını Yakma Eylemini Kınadı

Dernek Genel Başkanı Esen Ömürlü yazılı açıklamasında, olayın gelecek açısından ibret verici ve düşündürücü olduğuna işaret etti. 
Ömürlü, olası bir çözümde Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü istemeyen şer ittifakı PKK desteğindeki faşist ELAM’ın son eylemiyle Kıbrıs’taki Türk varlığına karşı gelecekteki hasımane niyetlerini açıkça ortaya koyduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:
“Hudut kapılarının karşılıklı geçişlere açıldığı 2003 yılından beridir KKTC’de bugüne kadar bir tek Rum  ne tacize ne de herhangi bir saldırıya maruz kalmamıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçen vatandaşlarımız ise sürekli olarak Rumların tacizlerine ve saldırılarına maruz kalmaktadır. 
Kıbrıs Rum Yönetimi okul çağındaki çocuklara, ders kitaplarında Türk düşmanlığını aşılamaktadır. Böyle bir zihniyette olan Rum yönetimiyle Kıbrıs’ta nasıl bir çözüme ulaşacağız. Bugün Bayrağımıza bile tahammül edemeyen faşist ELAM’a ve Rum halkına bir kez daha hatırlatırız; 
Türkün tarihini bilmiyorsanız iyice öğrenin bizler bu Bayrağa saygı duymayanlara, eşref vakti geldiğinde, saygı duymasını çok iyi öğretir ve diz çöktürtmesini iyi biliriz. Sabrımızı fazla zorlamayınız. Gelişmeleri ihtiyatlı bir şekilde iyimserlik ve hassasiyetle izlemeye devam ediyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Emekli Astsubaylar Derneği
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