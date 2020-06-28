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Erdoğan - Tatar görüşmesinin detayları

Başbakan Ersin Tatar, Erdoğan ile yaptığın görüşmenin detaylarını paylaştı.

28 Haziran 2020 Pazar 16:15
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Erdoğan - Tatar görüşmesinin detayları

TRT Haber’de KKTC gündemine ilişkin sorulara yanıt veren Tatar, dün akşam Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde neler konuşulduğunu açıkladı.

Erdoğan ile ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmeleri konuştuklarını ifade eden Tatar, korona virüs sürecinde Türkiye’nin KKTC’ye desteğinden ötürü Erdoğan’a teşekkür ettiğini kaydetti.

Tatar’ın TRT Haber'de yaptığı açıklamalarından satır başları şu şekilde:   

Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarını konuştuk. Sayın Erdoğan da Doğu Akdeniz konusunda genel anlayışı teyit etti. Yani Türkiye kararlılığını bu bölgede devam ettirmektedir. Haklarımızı koruma adına siyasetimizin ileriye taşınabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti verdiği kararlarının yüzde yüz arkasındandır ve başarılı olunduğunu da görüyor.

KKTC’de bizler ile birlikte bu politikaların ve anlaşmaların uygulanmasındaki, uyum içerisinde çalışmamamızın ne kadar önemli olduğunu konuştuk.

Aynı zamanda Covid-19 gerekçesi ile yaptığımız çalışmalar, aldığımız tedbirler ve bize Türkiye’nin gösterdiği ilgiyi ve desteği karşısında kendisine teşekkür ettim.

1 Temmuz itibari ile karşılıklı seferlere artık başlama aşamasına geldiğimizi söyledim.

Bildiğiniz gibi KKTC’de önce tüm seferler durmuştu daha sonra yavaş yavaş karantinada kalmak sureti ile kendi vatandaşlarımızın ve bazı buraya gelmesi gereken insanlar geldiler.

Ancak şimdi 1 Temmuz’dan itibaren PCR testlerin yapılması şartı ile karantinasız KKTC’ye gelebileceklerini ve bizlerin de Türkiye’ye tekrar gelebileceğimiz bir durum ortaya çıkmıştır. Sayın cumhurbaşkanına bu bilgiyi de verdim.

Bir takım ikili ilişkiler için her daim devletin tepesindeki bizlerin Türkiye Cumhuriyeti ile yakın temas içerisinde olmamızın gerektiği doğrultusunda böyle temasların faydalı olduğunu aktardım bir kez daha kendisine teşekkür ettim.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarErdoğanKıbrıs SorunuMüzakerelerKapalı Maraş
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londra 2020-06-28 16:40:38

kktc ye giris kiriterleri yalniz yurt disindan gelip kktc ye giris yapanlari degil ayni zamanda kktc den cikis yapip kktc ye geri donenleride kapsiyor

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vatandaş 2020-06-28 16:26:32

ersin tatar sadece parayı düşünüyorsun paradan dolayı milletin sağlığını ve ekonomiyi tehlikeye atıyorsun.

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mem 2020-06-28 16:33:07 @vatandaş

esas konusulanlari onumuzdeki kisa donemde yapilacak degisikliklerde gorecegiz

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