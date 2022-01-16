Erhürman: Buraya kadar! Karanlık bitiyor, aydınlık geliyor, CTP geliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman dün, Mağusa’da Tuzla bölgesinde yurttaşlarla bir araya geldi ve CTP’nin 23 Ocak erken genel seçimlerinden sonra hayata geçireceği projeleri aktardı.

Erhürman’a Tuzla gezisinde Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ile Milletvekili adayları da eşlik etti. CTP heyetine büyük ilgi gösteren Tuzla halkı da kurtuluş reçetesinin CTP’nin projelerinde yer aldığını vurguladı.

“BİZ DE KRİZ GÖRDÜK, HALKIMIZI EZDİRMEDİK…”

Etkinlikte Tuzla halkına konuşma yapan CTP lideri Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkını yoksullaştırma, yalnızlaştırma, Sarayönü’ne hapsetme ve muhtaç etme karanlığının artık sona ereceğini, büyük ortağının Kıbrıs Türk halkı olacak hükümeti, CTP’nin kuracağını söyledi.

Konuşmasında 2018’deki hükümet dönemlerinde kendilerinin de döviz krizi yaşadığını anımsatan Erhürman, buna rağmen aldıkları önlemler sayesinde halkı zamlar karşısında ezdirmediklerini belirtti.

Erhürman, hükümet koltuklarında oturanların sorunlara duyarsız kaldığını ifade ederek, ”Bu memlekette insanlar çocuklarına süt alabiliyor mu, bez alabiliyor mu bu arkadaşların umurunda bile değil” dedi.

Pandemi ve Türk Lirası’nın değer kaybının farkında olduklarını kaydeden Erhürman, buna karşın ‘sözde hükümetin’ krize kriz eklemekten başka bir şey yapmadığını vurguladı.

“KIB-TEK’E GEREKLİ YATIRIMLARI BİZ YAPTIK, YİNE YAPACAĞIZ”

Kıb-Tek’te kaç tane santral ve jeneratör varsa tümünün CTP döneminde kuruma kazandırıldığının altını çizen Tufan Erhürman, birilerinin Kıb-Tek’i özelleştirmek istediğini ancak buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Erhürman, göreve geldikten sonra kurum için tüm gerekli yatırımları yine yapacaklarını belirtti. Erhürman, bu ülkede yerli istihdamını destekleme formunu CTP’nin kurduğunu aktarırken, Lefkoşa’da Lokmacı, Mağusa’da Derinya ve Lefke’deki Aplıç kapılarını da CTP’nin açtığını da anımsattı.

Erhürman, Mağusa, Baf ve Akıncılar kapılarını da açacaklarını söyledi ve doğru zemin olan iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon zeminine basarak bu adımları atacaklarını ifade etti.