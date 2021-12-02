Erhürman: Sorunları CTP hükümeti çözecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşanan sorunları ancak memleketin gailesini çeken bir CTP hükümetinin çözeceğini vurguladı.
Ülkenin kırılma noktasında olduğunun altını çizen Erhürman, önümüzdeki seçimlerin çok kritik olduğunu belirtti.
Lefkoşa’da bazı işletmeleri ziyaret eden Tufan Erhürman, özel sektörü destekleyen politikalarla ekonomik döngünün korunabileceğine dikkat çekti.
Erhürman, yerli üretime desteğin önemine dikkat çektiği ziyaretlerinde, UBP hükümetlerine rağmen ayakta kalmayı başarabilen işletmeleri kutladı.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a ziyaretlerinde Sağlık eski Bakanlarından Filiz Besim de eşlik etti.