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Eşi benzeri görülmemiş bir Komplo

Mahkemede şok sözler...

12 Ekim 2021 Salı 08:47
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Eşi benzeri görülmemiş bir Komplo
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Avukat Serhan Çınar ”Komplo var. Polis olmayan bir suçu organize ediyor. Beni de bu meselenin içinde bir araç gibi kullanmaya kalktılar”
Avukat Mustafa Asena: “Son kale olan hukuk sistemimiz büyük bir darbe almak üzere. Avukatların mahkemelerden başka sığınacağı liman kalmamıştır. 
Polis “zanlının eşinin mahkemede şahadet vermesini engelledi”

Girne’de görülen davada avukatların söyledikleri bugün herkesi şok etti. Sanık ve zanlı avukatları “polisi komplo kurmak ile suçladı”
Her iki avukatın mahkeme huzurunda söyledikleri “ mahkeme tutanaklarına geçti” Avukat Serhan Çınar ve Avukat Mustafa Asena bugün basın toplantısı düzenleyecekler.

Kasa sorumlusu olarak çalıştığı casinodan 140 bin dolarlık vurgun yaptığı gerekçesiyle güvenlik şefi tarafından darp edildiği iddia edilen Turgut Katırcı’nın eşi mahkemeye çıkmaması için polis tarafından karakola götürüldü. Akşam saatlerinde mahkemeye gelen Katırcı’nın eşi “şikâyetçi değiliz” dedi.
Avukat Serhan Çınar ise zanlının kendisine “şikâyetçi olmadığını” söylediğini ama polisin bir komplo kurarak kendisini bir çirkin olayın içine çekmeye kalktığını söyledi. Çınar “35 yıllık meslek hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum” diyerek olaya tepki gösterdi.
Avukat Mustafa Asena ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bir Hukuk devleti olduğunu ve bugüne kadar en büyük zenginliğimizin “demokrasi “olduğuna ve hukukun da demokrasinin koruyucusu olduğuna dikkat çekti ve yasaların, yasa koruyucuları tarafından hiçe sayılmasına hukukçuların müsaade etmemesi gerektiğini söyledi.


Mahkemeye tanık olarak çıkan Avukat Serhan Çınar komplonun nasıl kurgulandığını ve poliste kendisine nasıl davranıldığını anlattı. Birçok genç avukatın da izlediği duruşma yarına kalırken mahkemede söylenenler “bu kadar da olmaz” denilecek türdendi. 
Hali hazırda devam eden mahkemeye etki etmemek için “Gündem Kıbrıs” olarak sadece avukatların mahkemede söylediği bu önemli sözler ile yetiniyoruz. 
Kimlerin ne amaçla böyle bir komploya kalkıştığını önümüzdeki günlerde belgeleri ile yayınlayacağız.

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