"Eşitlik ilkesine ters"

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Avukat Barış Mamalı, KKTC’deki milletvekili dokunulmazlıklarının kapsamının daraltılması gerektiğini vurguladı. Mamalı, İngiltere, ABD, Avustralya, İrlanda, Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde cezai açıdan hiçbir dokunulmazlık olmadığına dikkat çekerek, birçok demokratik ülkede milletvekili dokunulmazlıklarının kapsamının çok dar tutulduğunu söyledi. Mamalı, “Bu gibi gereksiz ayrıcalıkların uygar batı demokrasilerinde yeri yoktur ve KKTC’de de kaldırılması ya da en azından kapsamının daraltılması gerekmektedir” dedi.

"Yasal adımlar atılmadığı için siyaset kurumu güven kaybetti"

Mamalı, önceden beri var olan ancak son günlerde ayyuka çıkan siyasetin kirli oyunları karşısında, halkın siyasi kurum ve siyasetçilere olan güveninin sıfırlandığını vurguladı. Mamalı, bu durumun ülke demokrasisi için büyük bir tehlike arz ettiğine dikkat çekti. Mamalı, Meclis’teki partilerin görevlerini layıkıyla yapmayıp hukuk reformunu gerçekleştirmemeleri, buna bağlı olarak yaratılan kanun boşluklarından kötü niyetli kişilerin yararlanır hale gelmesi ve ülke demokrasisinin ileriye gitmesi için gerekli yasal adımların atılmaması nedeniyle, bugün siyaset kurumunun halk nezdinde güvenini kaybettiğinin altını çizdi.

"Yasama ayrıcalığı, vekillere tanınan en büyük ayrıcalık"

“Milletvekili dokunulmazlığının (veya parlâmenter dokunulmazlık, yasama dokunulmazlığı), parlâmento üyeleri hakkında, suç işledikleri durumda, parlâmentonun izni olmadan, gözaltına alma, tutuklama gibi bazı cezaî takibat işlemlerinde bulunulamayacağı anlamına geldiğini söyleyen Mamalı, “Yasama dokunulmazlığı, parlâmento üyeleri lehine tanınmış gerçek bir muafiyet konumundadır” şeklinde konuştu.

"Dokunulmazlıklar, vatandaşların eşitliği ilkesine ters"

Milletvekilliği dokunulmazlığının “Ceza Kanunları” karşısında vatandaşların eşitliği ilkesinin bir istisnası niteliği de taşıdığının altını çizen Mamalı, bu nedenden dolayı yasama dokunulmazlığının zaman zaman birçok ülke kamuoyunda tepki ile karşılandığını ifade etti.

"Birçok ülkede kapsamı oldukça dar"

Mamalı, uygar Batı ülkelerinde milletvekilliği dokunulmazlığının çok dar kapsamlı olup, sadece milletvekilinin görevini yerine getirebilmesini sağlamak amacını taşıdığını dile getirdi.

“Cezai açıdan dokunulmazlık yoktur”

İngiltere, ABD, Avustralya, İrlanda, Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde cezai açıdan hiçbir dokunulmazlık yokken, diğer birçok demokratik ülkede ise bu kapsamın çok dar tutulduğunu da hatırlatan Mamalı, “Bu gibi gereksiz ayrıcalıkların uygar batı demokrasilerinde yeri yoktur ve KKTC’de de kaldırılması ya da en azından kapsamının daraltılması gerekmektedir. Düşünce, fikir ve kanaat özgürlüğü çerçevesinde sağlanacak bir dokunulmazlık dışında ayrıcalıklardan vazgeçilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“Milletvekili, işlediği suçtan Meclis’in izni olmadıkça yargılanamaz”

KKTC’de milletvekili dokunulmazlığının kapsamının çok geniş tutulduğunu anlatan Barış Mamalı, “Milletvekili seçimden önce veya sonra işlediği ileri sürülen suçlar için, bazı istisnalar dışında, Meclisin kararı olmadıkça tutuklanamaz ve yargılanamaz” ibaresinin aslında milletvekili dokunulmazlığı kapsamının çok geniş tutulduğunu gösterdiğini söyledi.

"Başkalarına da dokunulmazlıklardan yararlanma imkanı tanınıyor"

Çok kapsamlı milletvekili dokunulmazlığı olması yanında mevzuatımızda bir de, “Milletvekillerini Tanıtıcı Belge ve İşaretler Yönetmeliği” bulunduğuna işaret eden Mamalı, bu yönetmeliğe göre, milletvekillerinin özel araçlarını kullananlar için zımnî bir dokunulmazlık sağlandığına dikkat çekti. Mamalı, “Milletvekiline, iki aracının plakalarına milletvekili aracı olduğunu gösteren ve Meclis tarafından verilen özel birer işareti takma hakkı tanınmaktadır. Bu suretle, milletvekilinin arabalarını kullanan diğer şahıslara da, hukuken değilse bile pratikte bir nevi dokunulmazlık sağlanmakta ve polis, böyle bir işaret taşıyan arabalar ve sürücüleri hakkında denetleme görevini yerine getirememektedir” diye konuştu.

“Her seçim döneminde ayrıcalıkların kaldırılacağı söyleniyor ama yapmıyorlar”

Mamalı, yönetmeliğe göre amacın sadece dokunulmazlığı olan milletvekilinin tanınmasını sağlamak olmuş olsaydı, bunu vekillerin özel kimlikleri ile de sağlanabildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: araba üzerinde özel işarete hiç lüzum yoktur “Bu yönetmelik, işaret taşıyan arabanın milletvekilinin eşi ve çocukları yanında devamlı olmamak koşulu ile başkaları tarafından kullanılmasını dahi mümkün kılmaktadır. Yönetmeliğe göre amaç sadece dokunulmazlığı olan milletvekilinin tanınmasını sağlamak ise araba üzerinde özel işarete hiç lüzum yoktur. Keza Milletvekili, Meclisin kendisine verdiği özel kimlik kartını veya rozeti göstererek kendisini tanıtabilecek imkana sahiptir. Yine, amaç madem ki milletvekilinin tanınmasını sağlamak idi neden bir değil de iki araba için böyle bir hak tanınmıştır? Yıllardır her seçim döneminde bu tür ayrıcalıkların kaldırılacağı vaadinde bulunulmasına rağmen bu hususta hiçbir girişimin yapılmaması çok manidardır” dedi.

“KKTC’deki dokunulmazlıklar kaldırılmalı”

İngiltere, ABD, Avustralya, İrlanda, Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde cezai açıdan hiçbir dokunulmazlık olmadığına vurgu yapan Mamalı, “Diğer birçok demokratik ülkede ise kapsamı çok dar tutulmuştur. Bu gibi gereksiz ayrıcalıkların uygar batı demokrasilerinde yeri yoktur ve KKTC’de de kaldırılması ya da en azından kapsamının daraltılması gerekmektedir” diye konuştu.