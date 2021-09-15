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Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü

Ortaköy’de meydana gelen Kasti Hasar, Ciddi Darp, Itale-i Lisan, Sarhoşluk ve Rahatsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.C.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 12:16
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Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü

(Kamalı Haber)

Ortaköy’de meydana gelen Kasti Hasar, Ciddi Darp, Itale-i Lisan, Sarhoşluk ve Rahatsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.C.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mustafa Kavaz olyayla ilgili bulguları aktardı.

Kavaz huzurda bulunan zanlının 14 Eylül 2021 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Ortaköy'de bulunan bir meyhane önünde eski sözlüsü ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu kendisine yüksek sesle bağırarak İtale-i Lisanda bulunup sırtına ayağı ile tekme atıp her iki eli ile saçlarından çekip başına eli ile yumruk vurarak adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis müştekinin olay yerinden ayrılmak için aracına bindiği esnada zanlı bu seferde konu aracın ön camına her iki eli ile kasten ve kanunsuz olarak yumruk vurarak kırmak suretiyle kasti hasara uğrattığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Kavaz, zanlının yapılan şikâyet üzerine mahkeme emri ile tutuklandığını ve izahat istendiğinde suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 7 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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