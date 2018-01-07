Esnafın cebi para gördü

Diyalog gazetesinden Melin Dobran'ın haberine göre; Başkent Lefkoşa’nın tarihi Arasta Çarşısına dün uğrayan ziyaretçiler, güneşli havada gezmenin tadını çıkardı.

Hem turistlere hem de Güney Kıbrıs’tan gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapan çarşı, en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Birçok turistin de mağazalardan alışveriş yaptığı görüldü. Esnaf, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Uzun zamandan sonra satış yaptık. Umarız devamı gelir” dedi. Lokmacı sınır kapısında ise geçişlerden dolayı kısa süreli yoğunluk yaşandı. Büyük Han’a uğrayan yerli ve yabancı turistler, lokantalarda sohbet etmenin tadını çıkardı.