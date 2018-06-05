Kalkanlı’da 2 Haziran’da bir fabrikanın içerisine penceresinden girerek, fabrikadaki çelik kasayı kesip hasara uğrattıktan sonra kaçtığı tespit edilen S.Z. (E-45)’nin tutuklandığı ifade edildi.
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
Lefkoşa’da 3 Haziran’da kaldırım üzerinde Simge Alas tarafından unutulan telefonunu çaldığı gerekçesiyle A.A. (E-22) tutuklandı.
Fabrikayı soymaya çalışan kişi yakalandı!
2 Haziran’da bir fabrikanın içerisine penceresinden girerek, fabrikadaki çelik kasayı kesip hasara uğrattıktan sonra kaçtığı tespit edilen S.Z. (E-45)’nin tutuklandığı ifade edildi.
05 Haziran 2018 Salı 15:52
Kalkanlı’da 2 Haziran’da bir fabrikanın içerisine penceresinden girerek, fabrikadaki çelik kasayı kesip hasara uğrattıktan sonra kaçtığı tespit edilen S.Z. (E-45)’nin tutuklandığı ifade edildi.