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Fuat Oktay KKTC’de…

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’ye geldi.

01 Nisan 2021 Perşembe 15:40
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Fuat Oktay KKTC’de…

Fuat Oktay, KKTC’de bir dizi temas ve incelemelerde bulunacak.

Güvercinlik köyünde, TC ile KKTC arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda kaynak ayrılarak, yapımına başlanması planlanan Organize Sanayi Bölgesi III. Etap arazisinde incelemeler yapacak olan Oktay, ardından Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile bir araya gelecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir süredir çekimleri Gazimağusa’da devam eden ve Kıbrıs’a dair gerçek bir vatan mücadelesinin anlatıldığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galasına da katılacak.

Son Güncelleme: 01.04.2021 15:47
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