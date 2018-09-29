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Gemikonağı-Cengizköy yolu trafiğe kapatıldı

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:41
Gemikonağı-Cengizköy yolu trafiğe kapatıldı

Gemikonağı Güzelyurt Anayolunun 1. Kilometresinde bulunan Cengiz Topel Anıtı bölgesinde yürütülen iyileştirme çalışmalarından dolayı Gemikonağı-Cengizköy arası yol kesimi kısmi olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları Dairesi, sözkonusu yolda ulaşımın Güzelyurt Gemikonağı istikametinde, Çamlıköy-Lefke güzergâhından, Gemikonağı Güzelyurt istikametinde mevcut yol kenarında geçici olarak düzenlenen servis yolundan sağlanacağını açıkladı.

Bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları da istendi.

BRT/

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Anahtar Kelimeler:
GemikonağıTrafiğe Kapalı
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